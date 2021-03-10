من المسؤول عن متابعة تمويل الاحزاب السياسية؟

2021/03/10 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الاربعاء، عن الجهة المسؤولة عن متابعة تمويل الاحزاب السياسية، فيما بينت ان التقارير النهائية لاموال الاحزاب يرفعها ديوان الرقابة المالية الى رئاستي البرلمان والوزراء والمفوضية.وقال الغلاي الى “المركز الخبري” إن “قسم المتابعة وتقييم الاحزاب المرتبط بدائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في […]

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