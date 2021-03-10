2021/03/10 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC كشفت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، اليوم الاربعاء، عن إكمال جميع الاستعدادات لعرض الموازنة على التصويت في الجلسة المقبلة، فيما اشارت الى عدم التوصل لاتفاق واضح بين القوى الشيعية والاقليم بشأنها.وقالت حمدون لـ”المركز الخبري” إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد موعد التصويت على الموازنة ووضعها في جدول جلسة الاثنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: القوى الشيعية والكردية لم تتوصل لاتفاق بشأن الموازنة المركز الخبري الوطني.

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