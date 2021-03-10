انتشار امني لتامين طريق خطوة الامام علي

2021/03/10 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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انتشرت قطعات الحشد الشعبي اليوم الاربعاء في مركز محافظة البصرة.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "السومرية نيوز" ان قوات قيادة قاطع عمليات الحشد الشعبي انتشرت في محافظة البصرة على الطريق الرابط بين ساحة سعد و قضاء الزبير ضمن خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم علية السلام في خطوة الإمام علي في الزبير، واضاف البيان انه شارك في الخطة اللواءان الأول والخامس.

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