2021/03/10 | 11:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: الموازنة ستمرر بالاغلبية بجلسة يوم الاثنين وهنالك اجماع على ذلك

اكد النائب منصور البعيجي على ان الموازنة العامة للبلد ستمرر بالاغلبية داخل قبة البرلمان وهنالك اجماع بين النواب على تمريرها بعد ان حسمت وعدلت جميع فقراتها باستثناء حصة الاقليم التي لم يتم حسمها الى الان .

موضحا ان حكومة اقليم كردستان لاتريد ان تتوصل الى حل لحسم حصة الاقليم بالموازنة وهي تماطل طيلة الفترة السابقة وتاخر اقرار الموازنة الى يومنا هذا بسبب الاقليم لذلك تم جمع اكثر من ١٥٠ توقيع نيابي من اجل عرض الموازنة لتمريرها .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي بعد الاجماع الذي حصل بين السادة النواب على عدم التوافق على حساب محافظاتنا بالموازنة العامة للبلد كما كان يحصل سابقا مع حكومة الاقليم تم جمع التواقيع لعرض قانون الموازنة باقرب جلسة من اجل ان تمرر لانها تأخرت كثيرا ولايمكن ان يستمر هذا التأخير لان المتضرر الوحيد منها ابناء الشعب العراقي جميعا .

واضاف البعيجي على حكومة الاقليم ان تنصاع الى القانون والدستور حالها حال المحافظات الاخرى وتسلم كافة ايراداتها الى الحكومة المركزية وان لاتماطل على ذلك لان شعبنا الكردي هو المتضرر وعليه ان يدرك جيدا ان حكومة الاقليم هي السبب .

بالتالي يجب ان تطبق العدالة بين جميع المحافظات والاقليم لانه من غير الممكن او المعقول ان نسلم حصة الى حكومة اقليم كردستان وهو لايسلم الحكومة الاتحادية شيئا لذلك اذا كانت حكومة الاقليم تريد حصتها بالموازنة فعليها ان تسلم ايرادتها بالكامل والا لن نصوت على حصتها في موازنة العام الحالي كما حصل بقانون الاقتراض

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