السيد الصدر: جهات تعمل على استغلال مندسين بالاحتجاجات وندعو لتفعيل حوار اصلاحي

2021/03/10 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عن جهات تعمل على استغلال مندسين بالاحتجاجات السلمية، فيما دعا الى تفعيل حوار إصلاحي تحت إشراف أممي.

وتلا حيدر الجابري المسؤول الإعلامي لمكتب السيد الصدر بيانا لزعيم التيار الصدري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع): "نرى هذه الأيام تصعيدا واضحا في الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن، وبالتحديد مع الحوثيين، فأقول: يجب أن يكون هناك تدخل لإنهاء هذه الحرب التي تفيء على المنطقة جمعاء بالتوتر والصراعات الدموية، فعلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإسلامية العمل، وخصوصا ونحن مقبلون على الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك".

ودعا السيد الصدر بحسب البيان "اللجان المختصة بإرجاع أملاك المسيحيين الاستمرار في مشروعهم، وكذلك منازل الأقليات في العراق"، حاثا "على تفعيل ذلك بصورة أوسع لرفع مظلوميتهم".

واضاف السيد الصدر ان "بعض الجهات السياسية تعمل على استغلال المندسين في الاحتجاجات السلمية، من أجل تصعيد أمني وسياسي، لاستغلاله في مغانم إنتخابية، وأغراض سياسية، قد يتزعزع معها الشلف الأهلي، ويتفاقم فيها الإعتداء على القوات الأمنية بلا حجة شرعية أو قانونية"، داعيا "الحكومة القيام بمهامها للحفاظ على الأمن وهيبة الدولة".

وطالب السيد الصدر "الجميع بتفعيل الحوار الإصلاحي بين كل الفرقاء بما فيهم الجيل الشبابي الاحتجاجي، وتحت إشراف أممي، يستثنى من ذلك كل من له إنتماء بعثي أو إرهابي"، مشيرا الى ان "الحوار وكمحاولة أخيرة أمر لابد منه، كي لا يستمر الفساد في مفاصل الدولة، أو بين طبقات الشعب، ولإنهاء العنف المتزايد في عراقنا الحبيب".

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