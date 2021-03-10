هالاند يحرج نجوم دوري الأبطال بأرقام استثنائية

2021/03/10 | 11:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين في تعادل فريقه (2-2) أمام ضيفه إشبيلية، في إياب دور الـ16، الثلاثاء.بهذا عزز اللاعب الملقب بـ”الفتى الذهبي” صدارته لقائمة هدافي المسابقة الأوروبية.ووفقا لشبكة “أوبتا”، فإن هالاند سجل 20 هدفا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول […]

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