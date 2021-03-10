تقرير حول حرية المرأة.. العراق في مرتبة متأخرة.. حرية الزواج 0% ونسب مرتفعة في المساواة بالعمل

2021/03/10 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تناول تقرير احصائي وضع المرأة في العالم حول حرية الزواج والعمل والتنقل، فيما جاء العراق في مرتبة متأخرة.

واحتل العراق المركز 181 من اصل 190 دولة في تقرير المراة وانشطة الاعمال والقانون والصادر من البنك الدولي في 2021 .

ويعتمد التقرير على سبعة عوامل لقياس مدى مساهمة المراة في الاعمال والقانون ، وحقق العراق معدل 45 من 100 وكانت اهم العوامل التي ادت الى تدني النسبة هو عامل حرية الزواج فلقد حصل العراق على درجة صفر من 100.

بينما حقق في العامل الثاني وهو حرية التنقل والعيش حيث حقق العراق 25 من 100 ، وكذلك كانت حقوق الملكية عاملا ادى الى تراجع النسبة وبلغت 40 ، اما النسب العالية فكانت في مجال المساواة بالعمل والمساواة في انشاء الاعمال .

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