2021/03/10 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، أن مشروعه مع ناديه لا يزال في بدايته وسيستمر في مسيرته، رغم الخروج المبكر من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض أمام عشرة لاعبين من بورتو.قال بيرلو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “لا أعرف إذا كان ساري أقيل بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا،، أنا مدرب يوفنتوس في الوقت الحالي، وسأعمل على مشروع أكبر، ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم”.

وأضاف: “هذا الموسم مجرد بداية لهذا المشروع، نملك لاعبين شبان يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى، أدى اللاعبون الشبان برغبة وبإنكار للذات، ولا يمكن أن نقول أي شيء لهم”.

وتابع: “لست سعيداً بالعمل لأسابيع عديدة دون مباريات أوروبية، كنت أفضل التأهل والاستمرار في دوري الأبطال”.

واختتم: “حتى ننسى هذا الخروج سنحتاج إلى عدة أيام، لكن بعد ذلك يجب علينا المضي قدماً، ومحاولة التقدم في جدول الترتيب، نحن لا نزال في مارس (آذار)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الخسارة.. بيرلو مستمر مع يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الخسارة.. بيرلو مستمر مع يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).