اوروبا ترحب بحوار وطني لحل الخلافات بين بغداد واربيل

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني يشمل جميع شرائح المجتمع.

وقال هوت في تغريدة له على تويتر "أرحب ترحيبًا كبيرًا بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحوار وطني يشمل كل شرائح المجتمع العراقي".

واضاف "لقد دعم الاتحاد الأوروبي فكرة تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطَنة في العراق وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين جميع العراقيين"، مؤكدا استعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة هكذا عملية يقودها العراق ان وجدت الرغبة.

وكان رئيس الوزراء الكاظمي قد دعا في كلمة له بمناسبة اختتام زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الى العراق يوم 8/3/2021، الى " حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذريا".

PUKmedia

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