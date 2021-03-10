بدء اعمال جلسة برلمان كوردستان

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قبل قليل اعمال جلسة برلمان كوردستان برئاسة الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كورددستان لمناقشة عدد من الفقرات المدرجة على جدول الاعمال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، سيقوم برلمان كوردستان خلال الجلسة بمناقشة فكرة البرلماني (هيفيدار أحمد سلمان)، والمتعلقة ب (البيئة)، استنادا لما ورد في النقطة (2)، الفقرة (أولاً) من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

كما سيجري برلمان كوردستان خلال جلسته القراءة الثانية لمقترح قانون (المحافظة على شبكات وأسس الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق) وفقاً لأحكام المواد (87 و 88 و 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

PUKmedia خاص

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