محدث.. سهم

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 19 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد موجة خسائر استمرت لخمس جلسات متتالية.

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