محدث- الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام بدعم قطاع التكنولوجيا..و

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، ليصعد "ناسداك" بأكبر وتيرة يومية في 4 أشهر، مع هدوء مخاوف سوق السندات.

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