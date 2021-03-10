أدميرال أميركي يحذّر من أنّ الصين قد تغزو تايوان بحلول 2027

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال فيليب ديفيدسون من أنّ الصين قد تغزو تايوان في غضون ستّ سنوات لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محلّ الولايات المتحدة كأكبر قوّة عسكرية في المنطقة.وقال قائد “إندوبام” خلال جلسة استماع … Readmore

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