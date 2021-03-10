هل تنجح الضغوط الأمريكية بإعادة البيشمركة إلى كركوك.. نائب يحذر

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..أبدى النائب السابق عن المكون العربي في كركوك ياسين العبيدي، الأربعاء، رفضه التام لفكرة عودة البيشمركة وتشكيل غرف التنسيق المشتركة في المناطق المتنازع عليها.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع المواطنين ومن مختلف المكونات التي تعيش في كركوك تؤكد بأن الوضع الأمني في كركوك لم تشهده المدينة منذ عام 2003، من حيث الأمن والاستقرار”.وأضاف أنه “في حال كان التنسيق بين الجيش والبيشمركة على أطراف إقليم كردستان فلا ضير في ذلك، ولكن أي عودة للقوات الكردية إلى كركوك أو باقي المناطق المتنازع عليها مرفوضة وتعد اعتداءً على منحزات خطة فرض القانون”.وأشار العبيدي إلى أن “أمن كركوك هو شأن عراقي ولادخل للقوات الأمريكية بذلك، وإذا كانت حكومة الإقليم تستند على الولايات المتحدة بأن تضغط على بغداد فهذا معيب بحق الحكومة العراقية التي يجب أن يكون قراراها مستقلاً”.وكان ممثل حكومة إقليم كردستان في غرفة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت قد أكد في تصريح صحفي وجود رغبة أمريكية لعودة تشكيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها.انتهى/ 25 ع

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