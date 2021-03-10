الصدر: جهات سياسية تستغل مندسين في التظاهرات من اجل التصعيد

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، عن جهات تعمل على استغلال مندسين بالاحتجاجات السلمية، فيما دعا الى تفعيل حوار إصلاحي تحت إشراف أممي.وقال الصدر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “نرى هذه الأيام تصعيدا واضحا في الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن، وبالتحديد مع الحوثيين، فأقول: يجب أن يكون هناك تدخل لإنهاء هذه الحرب التي تفيء على المنطقة جمعاء بالتوتر والصراعات الدموية، فعلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإسلامية العمل، وخصوصا ونحن مقبلون على الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك”.من جانب آخر دعا الصدر “اللجان المختصة بإرجاع أملاك المسيحيين الى الاستمرار في مشروعهم، وكذلك منازل الأقليات في العراق”، حاثا “على تفعيل ذلك بصورة أوسع لرفع مظلوميتهم”.الى ذلك افصح الصدر عن وجود “بعض الجهات السياسية تعمل على استغلال المندسين في الاحتجاجات السلمية، من أجل تصعيد أمني وسياسي، لاستغلاله في مغانم إنتخابية، وأغراض سياسية، قد يتزعزع معها الشلف الأهلي، ويتفاقم فيها الإعتداء على القوات الأمنية بلا حجة شرعية أو قانونية”، داعيا “الحكومة القيام بمهامها للحفاظ على الأمن وهيبة الدولة”.وطالب السيد الصدر “الجميع بتفعيل الحوار الإصلاحي بين كل الفرقاء بما فيهم الجيل الشبابي الاحتجاجي، وتحت إشراف أممي، يستثنى من ذلك كل من له إنتماء بعثي أو إرهابي”، مشيرا الى ان “الحوار وكمحاولة أخيرة أمر لابد منه، كي لا يستمر الفساد في مفاصل الدولة، أو بين طبقات الشعب، ولإنهاء العنف المتزايد في عراقنا الحبيب”.



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