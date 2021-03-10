توقعات بسقوط الامطار على هذه المناطق اليوم وغدا

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير التوقعات الجوية، الأربعاء، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار مساء اليوم وغد الخميس، على المناطق الشمالية من البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في توضيح تابعه NRT عربية (10 اذار 2021)، ان "فرصا ضعيفة بهطول زخات من الامطار ليل الاربعاء وكذلك يوم غد الخميس في مناطق من السليمانية ومركز وشمال اربيل ودهوك وشمال غرب نينوى وشرق كركوك".

ولفت الى ان "ضعف التوقعاتهذا ياتي بسبب اندفاع مرتفع جوي مداري في الطبقات العليا يقلل من فرص الامطار باستنثاء انكسارات (موجه قصيرة) في بعض مدن الشمال".

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