الصدر يدعو لـ 'حوار اصلاحي' يستثنى منه البعث وجهة اخرى

2021/03/10 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، الى تفعيل "الحوار الاصلاحي" تحت اشراف اممي يستثنى منه "البعث والارهابيين"، بحسب تعبيره.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي، تابعه NRT عربية (10 اذار 2021)، انه "يجب على اللجان المختصة ارجاع أملاك المسيحيين للاستمرار بمشروعهم".

واشار الصدر الى ان "بعض الجهات السياسية تعمل على استغلال المندسين في الاحتجاجات السلمية"، مطالبا "الحكومة القيام بمهامها للحفاظ على الأمن وهيبة الدولة".

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