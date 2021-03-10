الكشف عن سبب تأخير ومصير مفردات البطاقة التموينية

2021/03/10 | 12:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارجع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يحيى العيثاوي، الأربعاء، سبب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية وإيصال جميع المفردات للفرد إلى قلة التخصيصات المالية ، مؤكدا ان تخصيص مفرادات البطاقة لا تتجاوز في احسن الأحوال ترليون دينار عراقي .

وقال العيثاوي في تصريح صحفي، إن “التباين في تجهيز مفردات البطاقة التموينية يعود لقلة التخصيصات المالية من الموازنة العامة والتي انخفضت إلى الربع لما مخصص لها في الأعوام الماضية”.

وأضاف أن “آليات التعاقد والتجهيز تحتاج إلى وقت خصوصا أن استيراد مادتي السكر والزيت تحتاج إلى فترة الشهرين”، مشيرا إلى أن “الظروف المالية وعدم وجود تخصيصات مالية كافية يجعلان وضع عمليات التجهيز صعبة وتعاني من قصور كبيرة”.

ولفت العيثاوي إلى أن “هناك توجه لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ومجلس النواب بتحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا خلال الفترة المقبلة”.

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