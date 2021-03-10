اليوم.. قرارات مرتقبة للحد من انتشار جائحة كورونا في كردستان

2021/03/10 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع في كردستان، الأربعاء (10 آذار 2021)، بأن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ستعقد اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الصحية والموقف الوبائي، واتخاذ عدد من القرارات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كردستان، اليوم، اجتماعا لمناقشة الاوضاع الصحية واتخاذ عدد من القرارات".

وأضاف، أنه "من المقرر يعقد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بحضور وزراء الداخلية والتربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ومحافظي اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والجهات ذات العلاقة".

وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع سيبحث تقريراً مقدماً من وزارة الصحة حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ القرارات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس بين المواطنين".

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