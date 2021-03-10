مدرب الزوراء يرفع راية التحدي قبل القمة النارية: أغلب الفرق تتمنى خسارة الجوية

2021/03/10 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مدرب فريق الزوراء بكرة القدم راضي شنيشل، الاربعاء (10 آذار 2021)، أن فريقه عازم على كسب نقاط لقاء القمة امام الجوية يوم غد الخميس، مشيراً الى أن أغلب الفرق تتمنى خسارة الجوية في لقاء الخميس.

وقال شنيشل في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "فريقنا جاهز للقاء الجوية ولا يعاني من غيابات بإستثناء الحارس جلال حسن المستمر بإصابته في الكتف ويتدرب على إنفراد، فيما عاد احمد فاضل من اصابة الركبة ودخل مع الفريق الوحدات التدريبية الاخيرة، لذا فأن الفريق عازم على نقاط المباراة".

واضاف أن "المنافسة اشتدت ووضعنا اصعب في هذه الجولة عندما نواجه المتصدر، بينما تلعب الفرق المنافسة على الصدارة مباريات اسهل من الزوراء، وفوزنا يعني تقديم خدمة للآخرين وعلى اقل تقدير سيبقينا في مكاننا، وكل الفرق المطاردة تتمنى فوزنا على الجوية، حتى نوقف المتصدر ونقرب الآخرين منه، لذا فأن مباراة الغد هي للزوراء ونتيجتها تخص الآخرين".

وتنتظر الزوراء يوم غد الخميس مباراة مهمة مع الجوية المتصدر في قمة بغدادية تقام على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الرابعة عصراً.

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