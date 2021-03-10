عمليات بغداد تعلن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الإمام الكاظم

2021/03/10 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (10 آذار 2021)، نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم، التي انتهت اليوم.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن، أحمد سليم بهجت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات العمليات العسكرية انتشرت على طول الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية لتوفير الحماية الكاملة لمواكب الخدمة وجموع الزائرين الذين قصدوا المدينة المقدسة".وأضاف بهجت، أن "الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق، ولم يتم قطع الكثير منها الا باستثناء القريبة والمؤدية للكاظمية والمناطق القريبة منها مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين".

وأشار إلى أن "قيادة عمليات بغداد شددت جهدها الاستخباري وتمكنت من إحكام قبضتها على كل مداخل ومخارج المدينة لإحباط أي عملية ارهابية كانت ممكن ان تعرقل الزيارة و تسبب ارباكاً للوضع الأمني".وأوضح، أن "تعاون المواطنين مع القوات الامنية وهو محط شكر وامتنان ساعد على ان تتكلل الخطة بالنجاح، كما نثمن دور الجهات الخدمية و الصحية التي كملت الى جانب القطعات العسكرية في إتمام هذه الخطة التي جعلت من زيارة هذا العام هي الأكثر تنظيما".

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