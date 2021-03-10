اربيل يعاني من الغيابات قبل مواجهة الديوانية

2021/03/10 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يفتقد فريق اربيل لخدمات خمسة لاعبين بمواجهة الديوانية يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بسبب الإصابات المختلفة.وقال المدرب المساعد لفريق اربيل أسامة علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن خمسة لاعبين من الفريق سيغيبون عن مواجهة الديوانية وهم كل من فراس فنجان ومحمد حسن وئاكام هاشم فيما يغيب اركان حميد منذ فترة للإصابة أيضا ونوزاد عبد الحميد العائد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.وبين أن الجهاز الفني وضع ثقته الكبيرة باللاعبين البدلاء ليشغلوا المواقع التي سيخلفها غياب اللاعبين المصابين وأملنا أن يظهر الفريق بشكل جيد بعد أن بدأ الفريق يهضم الفكر التكتيكي الذي وضعه المدرب لؤي صلاح.واشار إلى أن عملنا بشكل جاد لإبعاد اللاعبين عن نشوة الخماسية التي سجلها الفريق في شباك القاسم ونركز ضرورة احترام فريق الديوانية الذي لم يخسر هذا الموسم في ملعبه ويضم مجموعة طيبة من اللاعبين وبالتالي نحتاج إلى التركيز من أجل الخروج بنتيجة طيبة.يشار إلى أن فريقي اربيل والديوانية جمعا 24 نقطة لكن فارق الأهداف وضع اربيل في المركز الثالث عشر بينما يحتل الديوانية المركز الرابع عشر./انتهى

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