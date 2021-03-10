وزير الداخلية يصدر أمراً بشأن قوى الأمن الداخلي من العسكريين

2021/03/10 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، أمرا بمنح قدم لضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي من العسكريين فقط وفقا لتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، (10 آذار 2021)، أصدار الوزير أمراً بمنح قدم لمدة (6) ستة أشهر لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي من العسكريين فقط وحسب الاستحقاق القانوني أحكام المادة (14) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل.

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