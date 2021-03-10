روحاني: النصر بات قريبا

2021/03/10 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، على ضرورة الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الايراني وانهاء هذا الظلم، مشيرا الى النصر بات قريبا.وقال روحاني في تصريحات نشرتها وسائل اعلام إيرانية وتابعتها /المعلومة/، “تجاوزنا الحرب الاقتصادية التي استمرت ثلاث سنوات ويجب ان نقف في صف واحد لنلمس النصر الذي بات قريبا”.واضاف ان “النصر ليس بعيدا بل اصبح قريبا والذين كانوا يعملون وراء مخططاتهم على فشل الشعب الايراني واركاعه اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم ويعلنون ان مخطاطاتهم هذه اعطت نتائج عكسية و هذا يعني انتصار الشعب الإيراني”.واكد روحاني على “ضرورة الغاء العقوبات الجائرة التي فرضت على الشعب الايراني وانهاء هذا الظلم”.



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