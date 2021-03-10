الصحة النيابية: الاسبوعان المقبلان سيشهدان وصول لقاحات كورونا

2021/03/10 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادكشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء حسين الشمري، الأربعاء، أن قانون مواجهة جائحة كورونا الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا يقضي بتأمين من يتلقون لقاح كورونا ومنح التعويضات للمتضررين منه .



متوقعة وصول اللقاحات بالاسبوعين المقبلين.وقالت الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المتوقع أن يشهد الأسبوعين المقبلين وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا”.وأضافت أن “اللقاحات ستصل تباعا خلال الأشهر المقبلة”، مشيرة الى أن “حقوق المواطنين بالتعويض لن تتضرر في حال تعرض متلقي لقاح كورونا لأية أضرار “.وأوضحت الشمري، أن “جميع الشركات المصنعة للقاحات اخلت مسؤوليتها عن هذا الجانب وطلبت من حكومات دول العالم تحمل كافة المسؤوليات عن تلقي مواطنيها لتلك اللقاحات”.وكان مجلس النواب صوت ، الاثنين الماضي ، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا، كما صوت المجلس على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة.



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