شركة نرويجية تحصل على 42 مليون دولار من حصة تصدير النفط في كردستان

2021/03/10 | 12:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت شركة دي ان او النرويجية مشغل النفط والغاز في اقليم كردستان العراق عن تسلم مبلغ 42.2 مليون دولارصافي للشركة من حكومة الاقليم منها 31.9 مليون دولار أمريكي تمثل حصة الشركة المستحقة في كانون الثاني عام 2021 لتسليم النفط الخام للتصدير.

ونقل موقع ( اي كورد ديلي ) في تقرير أن شركة دي ان او قالت في بيان إن ” التسويق كان من رخصة حقل طاوكي في كردستان، كما كان هناك 4.3 مليون دولار عبارة عن دفعة تجاوز تعادل ثلاثة بالمائة من اجمالي ايرادات ترخيص الحقل بموجب اتفاقية تسوية الذمم المدينة في آب عام 2017 و 6.2 مليون دولار أمريكي عبارة عن دفعة من متأخرات الشركة البالغة 259 مليون دولار أمريكي عن فواتير سابقة “.

واضاف انه” تم تعليق الاستحقاقات الشهرية ومدفوعات التجاوز في أوائل العام الماضي من قبل حكومة إقليم كردستان التي تضررت من انخفاض عائدات النفط والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا ، و بعد توقف دام أربعة أشهر ، تم استئناف مدفوعات المستحقات في آذار عام 2020 واستؤنفت الآن مدفوعات التجاوز مع دفعة كانون الثاني لعام 2021 “.

وتابع أن ” دفعة المتأخرات هي أول دفعة يتم استلامها بموجب خطة حكومة إقليم كردستان ، اعتبارًا من كانون الثاني من عام 2021 ، وإذا تجاوز متوسط أسعار برنت في أي شهر 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، فسيتم دفع نصف عائدات التصدير الإضافية لشركاء حقل طاوكي ويتم تقاسمها بالتناسب مع مصالحهم في الترخيص”.

يذكر ان لدى شركة دي ان او حصة 75 بالمائة في حقل طاوكي الى جانب شركة جينل اينرجي التركية “.

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