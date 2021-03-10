2021/03/10 | 12:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، نجاح خطتها الأمنية لتامين زيارة الامام الكاظم (ع).وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت في بيان، إن “القطعات العسكرية انتشرت على طول الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية لتوفير الحماية الكاملة لمواكب الخدمة وجموع الزائرين الذين قصدوا المدينة المقدسة، كما ان الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن نجاح خطة زيارة الإمام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن نجاح خطة زيارة الإمام الكاظم (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).