2021/03/10 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران سليمان جبران: لغتنا العربية؛ لا هي عاجزة ولا معجزة[ من كتاب" على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربية المعاصرة"]أبدأ بالسؤال: هل العربية المعاصرة في أزمة؟طبعا هناك فريق من الأدباء والمثقّفين يرى أنّ العربية بألف خير.



هل يمكن أنْ تكون لغتنا في أزمة – "هذه اللغة المعجزة – أصل الجمال التعبيري"؟ بل هناك مِن المتعصّبين مَنْ يعتبر اللغة العربية أصلا للغات الأرض كلّها، منها نشأتْ كلّ ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغتنا العربية؛ لا هي عاجزة ولا معجزة - سليمان جبران) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغتنا العربية؛ لا هي عاجزة ولا معجزة - سليمان جبران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).