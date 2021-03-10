الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 5 - تاج السر عثمان

2021/03/10 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 رغم المؤثرات الخارجية والتفاعل مع العالم الخارجي أخذا وعطاءا ، كان للهوّية أو الثقافة السودانية استقلالها وخصوصيتها ،ودخلت المؤثرات الخارجية في نسيج الهويّة السودانية.



فالثقافة السودانية كما هو معلوم منظومة شاملة متفاعلة لمكونات جزئية من الأفريقية ( نوبية ، بجاوية ، زنجية) والعربية الإسلامية والفكر الإنساني الحديث الذي شهده السودان منذ بداية الحكم التركي- المصري، بالتالي من المهم النظ ......





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