اليسار وبناء الاقتدار المعرفي لجميع الشرائح الاجتماعية - سعيد مضيه

2021/03/10 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه خلف النفور من رسالة اليسارتقبع "عوامل التخلف العقلي والقحط العاطفي والشلل الفكري التي احدثها الإرهاب الاستعماري وحكم الأنظة الأبوية"، تلك الآفات النفسية والعقلية الفتاكة .



وكل من تطاله ترسبات الهدر وتصيبه عدوى المرض لا يتطلع الى تحرر ولا تنتابه أشواق الديمقراطية؛ لا يشعر بأية مهمة اجتماعية.



هذه العوامل تبقى كوابيس تسحق النفسية الاجتماعية والوجدان الجمعي حتى بعد زوال أنظمة الهدر والقهر .



ضمن هذه ا ......





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