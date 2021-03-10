الى ماذا توصل اجتماع الأمس بشأن قانون المحكمة الاتحادية؟

2021/03/10 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الأربعاء , عن نتائج اجتماع رؤساء الكتل السياسية ورئاسة البرلمان وبحضور نواب الأقليات لحسم الخلاف بشان فقرتين متبقيتين في قانون المحكمة الاتحادية , مؤكدا ان الاتفاق تم على حجز مقعد قاض في المحكمة الاتحادية ممثلا عن الأقليات .وقال كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجتماع مساء امس الثلاثاء الذي ضم رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية ونواب يمثلون الأقليات توصل الى حسم نقطة الخلاف بشان تمثيل المكونات الأقلية في المحكمة الاتحادية ” .وأضاف ان ” الاتفاق تم بموافقة الجميع الى حجز مقعد قاض ضمن المحكمة الاتحادية يمثل الأقليات ” , موضحا ان ” الفقرة التي تتعلق بفقهاء الشريعة الإسلامية أيضا تم جسمها ” .وأشار كريم الى ان ” الاثنين المقبل سيتم طرح جميع الفقرات المتبقية في قانون المحكمة الاتحادية للتصويت لننتهي من اهم القوانين في الدولة ” .



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