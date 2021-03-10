2021/03/10 | 12:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من ضغوط أمريكية لإعادة البيشمركة إلى كركوك

أبدى النائب السابق عن المكون العربي في كركوك ياسين العبيدي، الأربعاء، رفضه التام لفكرة عودة البيشمركة وتشكيل غرف التنسيق المشتركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال العبيدي إن “جميع المواطنين ومن مختلف المكونات التي تعيش في كركوك تؤكد بأن الوضع الأمني في كركوك لم تشهده المدينة منذ عام 2003، من حيث الأمن والاستقرار”.

وأضاف أنه “في حال كان التنسيق بين الجيش والبيشمركة على أطراف إقليم كردستان فلا ضير في ذلك، ولكن أي عودة للقوات الكردية إلى كركوك أو باقي المناطق المتنازع عليها مرفوضة وتعد اعتداءً على منحزات خطة فرض القانون”.

وأشار العبيدي إلى أن “أمن كركوك هو شأن عراقي ولادخل للقوات الأمريكية بذلك، وإذا كانت حكومة الإقليم تستند على الولايات المتحدة بأن تضغط على بغداد فهذا معيب بحق الحكومة العراقية التي يجب أن يكون قراراها مستقلاً”.

وكان ممثل حكومة إقليم كردستان في غرفة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت قد أكد في تصريح صحفي وجود رغبة أمريكية لعودة تشكيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من ضغوط أمريكية لإعادة البيشمركة إلى كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من ضغوط أمريكية لإعادة البيشمركة إلى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).