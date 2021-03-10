تحذير روسي بشطب

2021/03/10 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حذرت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، بما قد يصل إلى شطب موقع "تويتر" بالكامل في روسيا، إذا لم يتم حذف محتويات محظورة .

وأكدت الهيئة الفدرالية في مجال المواصلات والتكنولوجيات الإعلامية والتواصل الاجتماعي "روس كوم نادزور" أنها اتخذت اعتبارا من اليوم "إجراءات الرد المركزي الرامية لحماية المواطنين الروس وإجبار مقدم الخدمات في الإنترنت (تويتر) على الالتزام بالقانون في الأراضي الروسية".

وأوضحت الهيئة أن "هذه الإجراءات تتمثل بإبطاء سرعة عمل "تويتر" بمقدار 100% عند الأجهزة الإلكترونية المتنقلة، و50% عند الأجهزة الثابتة"، مشددة على أن "هذه الإجراءات تأتي ردا على خلفية عدم تحرك "تويتر" اعتبارا من عام 2017 وحتى اليوم لحذف مواد تحرض القاصرين على الانتحار وتتضمن مواد إباحية للأطفال ومعطيات عن استخدام المخدرات".

وذكرت الهيئة أنها قدمت إلى "تويتر" أكثر من 28 ألف طلب لحذف تلك الروابط والمنشورات، لكن 3168 مادة من هذا النوع لا تزال منشورة على موقع التواصل الاجتماعي هذا حتى الآن.

المصدر: RT

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