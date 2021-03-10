الصليب الأحمر: الشباب السوري لا يزال يدفع ثمنا باهظا بعد عقد من الحرب

2021/03/10 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء، إن شباب سوريا تكبدوا خسائر شخصية فادحة خلال الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات ولا يزال يقع على عاتقهم مهمة إعادة بناء وطنهم الممزق.

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