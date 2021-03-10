بالوثيقة.. الغانمي يمنح قدماً لمنتسبي قوى الأمن الداخلي

2021/03/10 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بمنح قدم لمدة ستة أشهر لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي من العسكريين فقط.وأصدر الغانمي أمرا وزاريا حصلت “الايام نيوز”، على نسخة منه، تضمن “منح قدم لمدة ستة أشهر لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي من العسكريين فقط”.

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