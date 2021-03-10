2021/03/10 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الاربعاء، عن إعادة اصدار ارساليتين مخالفة للتعليمات، عبر منفذ بوابة البصرة والشلامجة.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري” نسخة منه إن “موظفي كمركي محطة بوابة البصرة ومنفذ الشلامجة، تمكنوا من اعادة اصدار ارساليتين مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.واضافت أن “الشحنتين كانتا تحملات مواد غذائية (حمص وحليب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد اصدار إرساليتين مخالفة للتعليمات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعيد اصدار إرساليتين مخالفة للتعليمات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعيد اصدار إرساليتين مخالفة للتعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).