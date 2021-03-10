مصدر إيراني رفيع: سياسة خطوة مقابل خطوة مرفوضة من قبل طهران

2021/03/10 | 12:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني ايراني رفيع المستوى، الأربعاء، ان سياسة الخطوة مقابل خطوة مرفوضة من قبل ايرانونقلت قناة “العالم” الإيرانية عن المصدر قوله، ان “سياسة خطوة مقابل خطوة مرفوضة من قبل ايران مضيفا ان عودة طهران لالتزاماتها بالاتفاق النووي مرهونة برفع كافة اجراءات الحظر”.وشدد المصدر الامني على ان “ايران ترفض الاجراءات الشكلية والتصريحات الاميركية ولا تقبل الا برفع اجراءات الحظر بعد ان تتاكد من ذلك”.



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