محافظة عراقية تشدد اجراءاتها بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

2021/03/10 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن هيمن قادر نائب محافظ أربيل، الاربعاء ان المنافذ الحدودية مع المحافظات العراقية ستبقى مغلقة أمام المجموعات السياحية، بسبب ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في مناطق وسط وجنوب العراق".

وقال هيمن في تصريح صحفي (10 اذار 2021)، ان منافذ أربيل ستبقى مغلقة أمام المجموعات السياحية بسبب ارتفاع الاصابات بكرونا، مبينا ان المقاهي والمطاعم و النوادي الليلية ستكون مغلقة بشكل جزئي الى الساعة 12 ليلا.

واضاف قادر انه إذا استمر الوضع الصحي بشكله الحالي فسيتم إغلاق جميع المقاهي والمطاعم والنوادي اليليلة في وقت أبكر"،واكد نائب محافظ اربيل ان "مراسم اعياد نوروز لن تقام هذه السنة، بسبب اجراءات الحكومة في مواجهة كورونا".

واستبعد قادر "إغلاق دور العبادة والأماكن الدينية، مبينا انها ستبقى مفتوحة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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