نائب غاضبا: الموازنة ستمرر بموافقة اقليم كوردستان أو عدمه

2021/03/10 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب منصور البعيجي، الاربعاء، ان الموازنة ستمرر بالاغلبية داخل البرلمان، مشيرا الى وجود اجماع بين النواب على تمريرها بعد ان حسمت وعدلت جميع فقراتها باستثناء حصة الاقليم.

واوضح البعيجي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (10 اذار 2021)، ان "حكومة اقليم كردستان لاتريد ان تتوصل الى حل لحسم حصة الاقليم بالموازنة وهي تماطل طيلة الفترة السابقة وتاخر اقرار الموازنة الى يومنا هذا بسبب الاقليم لذلك تم جمع اكثر من ١٥٠ توقيع نيابي من اجل عرض الموازنة لتمريرها".

وقال انه "بعد الاجماع الذي حصل بين النواب على عدم التوافق على حساب محافظاتنا بالموازنة العامة للبلد كما كان يحصل سابقا مع حكومة الاقليم تم جمع التواقيع لعرض قانون الموازنة باقرب جلسة من اجل ان تمرر لانها تأخرت كثيرا ولايمكن ان يستمر هذا التأخير لان المتضرر الوحيد منها ابناء الشعب العراقي جميعا".

واكد النائب انه على "حكومة الاقليم ان تنصاع الى القانون والدستور حالها حال المحافظات الاخرى وتسلم كافة ايراداتها الى الحكومة المركزية وان لاتماطل على ذلك لان شعبنا الكردي هو المتضرر وعليه ان يدرك جيدا ان حكومة الاقليم هي السبب".

وتابع، "بالتالي يجب ان تطبق العدالة بين جميع المحافظات والاقليم لانه من غير الممكن او المعقول ان نسلم حصة الى حكومة اقليم كردستان وهو لا يسلم الحكومة الاتحادية شيئا لذلك اذا كانت حكومة الاقليم تريد حصتها بالموازنة فعليها ان تسلم ايرادتها بالكامل والا لن نصوت على حصتها في موازنة العام الحالي كما حصل بقانون الاقتراض".

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