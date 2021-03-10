وزارة الداخلية تصدر توضيحاً حول أنباء اختطاف نجل ناشط عراقي.. وتنشر مقطع فيديو

2021/03/10 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

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استمرارا بحرص وزارة الداخلية على عرض الحقائق المجردة أمام الرأي العام بتجرد ومهنية اعتمادا على المصداقية والوضوح مع أبناء شعبنا الكريم.وبناء على ما جرى تداوله من خلال بعض الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي من خبر مفاده خطف طفل وتهديد والده الساكن بمحافظة اربيل بالعودة الى بغداد كشرط لاستلام ولده المخطوف وكما تم نشره، فأن وزارة الداخلية تنفي هذه المزاعم والأكاذيب وتبين أن حقيقة الأمر هو توجه الطفل إلى الزيارة المليونية لامام الكاظم( عليه السلام ) دون إشعار ذويه مما لفت أنظار إحدى مفارز القوات الأمنية التي بادرت إلى التحفظ عليه لصغر سنه وتسليمه إلى شرطة الأحداث التي بادرت بتسليمه فورا إلى جده الذي لم يكن يعلم بخروحه للزيارة مما أثار خوف ذوي الطفل عليه.وتكرر وزارة الداخلية دعوتها إلى المواطنين الكرام باعتماد المصادر الرسمية والموثوقة للاخبار والابتعاد عن تصديق الشائعات والأكاذيب التي تهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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