السعودية: سياسة إيران تعرض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات

2021/03/10 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت السعودية، المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الأنسان سواء داخل حدودها أو خارجها.

وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المملكة تعرضت مؤخرا لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، مضيفا أن هذه السياسة التي تتبعها إيران تؤدي لتعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية.

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