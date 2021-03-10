انطلاق عملية أمنية للجيش والحشد في تلعفر لملاحقة تحركات عناصر داعش

2021/03/10 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تنفيذ عملية أمنية شرقي قضاء تلعفر في محافظة نينوى، لملاحقة عناصر داعش.

وقال الحشد في بيان، إن قوة من اللواءين الثالث والخمسين والواحد والعشرين في الحشد والجيش نفذتا عملية أمنيّة انطلاقاً من جبال شرق تلعفر وصولا الى جبال الخان وشيخ إبراهيم والمحلبية للبحث عن فلول داعـش الإرهابي.

وأضاف، أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحرك لعناصر داعش في تلك المنطقة.

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