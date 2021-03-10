بعد اغلاقها على مدى اسبوع ..الجيش اللبناني يزيل حواجز المحتجين في بيروت

2021/03/10 | 13:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه بدأ في إزالة حواجز الطرق بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات على مدى أسبوع لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد وسط موجة غضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.

وقال الجيش اللبناني، في بيان على صفحته الرسمية على تويتر: "نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوز...

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