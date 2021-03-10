الشرطة المجتمعية تنقذ مواطنتين من عمليتي ابتزاز في محافظتين

2021/03/10 | 13:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، انقاذ مواطنتين من محاولتي ابتزاز مارسها ضدهما شخصين في بغداد والنجف.وقالت الشرطة في بيان، أن “الشخصين قاما باستدراج ضحيتيهما بعد التعرف عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على صورهما وتهديدهما بنشرها على تلك المواقع مقابل مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة”.وأضافت أن “الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول […]

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