كتلة نيابية تستبعد حسم الموازنة في جلسة الاثنين

2021/03/10 | 13:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداستبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد عثمان الخالدي، الاربعاء، حسم قانون الموازنة في جلسة الاثنين القادم.وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” حتى اللحظة لم تحسم الاشكالات بين بغداد واربيل في موازنة 2021 ولايزال اموقف معقد حتى اللحظة مستبعدا حسم التصويت عليها في جلسة الاثنين القادم “.واضاف الخالدي،انه” في حال اللجوء الى مبدا الاغلبية في تمرير قانون الموازنة فان تداعياته ستكون خطيره لان القانون مهم ويشمل كل العراقيين والتوافق الوطني على تمرير فقراته وبنوده غاية في الاهمية وهذا ما ندعو اليه لتفادي اشكالات كبيرة تضر بالوضع العراقي مؤكدا بان الموازنة والمحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي يجب ان تمرر بالتوافق وفق رؤية عادلة ومنصفة يتم من خلالها مراعاة مصلحة الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته دون استثناء”.وكان مجلس النواب حدد جلسة الاثنين المقبل موعدا لطرح قانون الموازنة للمناقشة والتصويت “.انتهى 25 ف

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