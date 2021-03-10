محافظ بغداد: أشرنا عدم التزام بعض زائري الإمام الكاظم بالإجراءات الوقائية

2021/03/10 | 13:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أشر محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الأربعاء، عدم التزام بعض زائري الإمام الكاظم بالإجراءات الوقائية، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بوباء كورونا.

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