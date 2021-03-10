مارتن هايدغر (1889- 1976 ) - غازي الصوراني

2021/03/10 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف ألماني،"أحد أبرز الفلاسفة الألمان في القرن العشرين، وأحد الوجوه البارزة، في الفلسفة الوجودية وفي الفكر الغربي المعاصر بشكل عام، وكان "له على وجه الخصوص تأثير بالغ العمق على عدد من أكبر فلاسفة النصف الثاني من القرن العشرين، على رأسهم جان بول سارتر، إضافة إلى فلاسفة ما بعد البنيوية وعلى رأسهم ميشيل فوكو وجاك دريدا"([1]).درس في جامعة فرايبورغ تحت إشراف إدموند هوسرل مؤسس الظاهريات، ......





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