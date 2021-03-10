السيتي يؤجل قراره بشأن أغويرو

2021/03/10 | 13:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن ناديه متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لن يتخذ قرارا بشأن مستقبل الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو حتى انتهاء الموسم.وخاض لاعب الأرجنتين 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19.وشارك أغويرو البالغ 32 عاما أساسيا لأول مرة خلال أربعة أشهر في فوز سيتي 2-1 […]

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