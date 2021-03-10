بالوثيقة : الغانمي يوجه بمنح قدم لضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي

2021/03/10 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بمنح قدم لمدة ستة أشهر لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي من العسكريين فقط.

واظهر كتاب وزاري حصلت عليه السومرية نيوز، ان " القرار جاء بعد توجيه شكر وتقدير من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لافراد القوات الامنية في وزارة الداخلية لجهودهم المتميزة والعطاء الكبير في حفظ امن وسلامة الوطن".

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