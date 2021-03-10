2021/03/10 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح خطتها الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم(ع) » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:18

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح خطتها الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم(ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح خطتها الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم(ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).